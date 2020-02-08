Киселевич: поддержали Романова после ошибки, здесь нельзя давить на ребят

Капитан сборной России Богдан Киселевич подвёл итоги матча со Швецией (2:5) на Евротуре.



«Что было не так? Первая смена — раз. В принципе, мы это уже проходили. В первые пять минут игры не все поняли, что нужно по полной работать и молотить, сдерживать давление соперника. Были потери, где-то сбивались на индивидуальную игру. Цена ошибки здесь очень высока, что нам показывают во второй игре подряд. Нужно меньше ошибаться, ценить каждый момент, выигрывать единоборства. Шведы превзошли нас в реализации большинства, доводили дело до броска в нашей зоне. Плюс вытаскивал вратарь.



Любая команда должна стремиться к высоким результатам. Будем разбирать все пропущенные голы. Можно сказать, что это неопытность, но нужно расти здесь и сейчас. Думаю, за эти две игры стало намного лучше.



Каждая смена — «от ножа», где-то мы не успеваем. Все через это проходили, здесь нужно как можно быстрее адаптироваться и расти, если ты дальше хочешь играть и выигрывать. Я бы не сказал, что дело в скоростях. Просто было давление, для многих это первый Евротур. Никак не могут успокоиться, но мы много разговариваем, атмосфера в коллективе хорошая. Ребята получат огромный опыт. Они понесут его в свои команды, будут дальше развиваться. Сегодня неудачно сыграли, но с чехами отдадим все силы, чтобы было нестыдно вернуться.



Поддержали Романова после ошибки, здесь нельзя давить на ребят. Все совершают ошибки. Самое главное, как ты после этой ошибки себя поведёшь. Пацаны хоть и молодые, но много где поиграли. Саня сам со всем хорошо справляется», — передаёт слова Киселевича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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