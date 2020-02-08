Браташ: приятно работать с такой способной молодёжью

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ после матча со Словакией (1:2) подвёл итоги товарищеского турнира, где его команда заняла второе место.
«И матч, и в целом выступление на турнире я оцениваю положительно. У нас была очень молодая команда, многие ребята даже не имеют опыта продолжительного выступления в КХЛ. Тем не менее они проявили себя очень хорошо. Приятно работать с такой способной молодёжью, которая воспринимает и выполняет те требования, которые предъявляются уже во взрослом хоккее и на таком высоком уровне. Обе сборные, с которыми мы играли на этом турнире, будут играть этой весной на чемпионате мира в элитном дивизионе. Сегодня наш соперник, конечно, классом и уровнем выше, чем вчера. Но наши молодые игроки выглядели очень достойно, хорошо работали, играли, выполняли все наши требования и проявляли свои лучшие качества. При таком отношении к своей профессии их ждёт хорошее будущее, ведь они все очень способные и талантливые мальчишки», — цитирует Браташа официальный сайт ФХР.
- 8 февраля 2020
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