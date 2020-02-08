Титов: незасчитанный гол Рафикова — явная ошибка судей

Известный тренер Герман Титов после поражения сборной России от Швеции (2:5) на Евротуре поделился мнением о работе судей, не засчитавших гол Рушана Рафикова.



«Ситуация сложная, но опытные судьи должны с ней справляться. Если бы тогда приняли правильное решение, наши ребята вполне ещё могли перевернуть игру. Времени было достаточно. Почему не засчитали ту шайбу, до сих пор не пойму. Вратарь во время броска не был в площади ворот. Даже на фото видно, что Каюмов только начал касаться вратаря, уходя от защитника, а шайба уже в воротах. То есть контакт с вратарём никак не повлиял на его возможность отразить бросок. И даже если это атака игрока, не владеющего шайбой, то должно было быть удаление. Но его не последовало. Это явная ошибка судей», — сказал Титов в интервью «Чемпионату».

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