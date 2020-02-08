Соркин: олимпийская сборная играла с командами серьёзного уровня
Нападающий олимпийской сборной России Максим Соркин поделился впечатлениями от товарищеского турнира в Словакии, где российская команда заняла второе место, выиграв один матч из двух.
«Всегда очень приятно и почётно, когда тебя вызывают в сборную. Вызова на этот турнир не ожидал, поэтому был приятно удивлён, когда увидел свою фамилию в списке. Это был очень важный опыт, ведь здесь против нас играли сборные, которые будут выступать на чемпионате мира. Это очень серьёзный уровень. Для меня лично этот турнир сложился в целом неплохо, но всегда есть вещи, в которых можно и нужно прибавлять. Всё приходит через работу, и моя шайба не стала исключением», — приводит слова нападающего официальный сайт Федерации хоккея России.
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