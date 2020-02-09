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Малкин отдал 40 голевых передач в текущем сезоне

Малкин отдал 40 голевых передач в текущем сезоне
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе (Флорида, США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Флорида Пантерз» и «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости закончился второй период, счёт 3:2 в пользу гостей. Российский нападающий Евгений Малкин выступил в качестве ассистента для Сидни Кросби. Эта голевая передача стала для россиянина 40-й в текущем сезоне. Также на его счету 17 заброшенных шайб. За всю карьеру в НХЛ Малкин забил 408 годов и сделал 651 ассист. В составе «Питтсбурга» Малкин трижды выигрывал Кубок Стэнли.

На данный момент «Флорида» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Питтсбург» располагается на четвёртой строчке.

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