«Нью-Джерси» всухую переиграл «Лос-Анджелес». Гусев забросил 10-ю шайбу в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходила на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась победой хозяев со счётом 3:0, которая стала для них второй подряд.
В составе «Дэвилз» отличились Никита Гусев, Блейк Коулман, Кайл Палмьери.
27-летний российский форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев, забросивший 10-ю шайбу в сезоне, провёл на льду 15 минут и 20 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1». Всего в текущем сезоне он принял участие в 51 матче, в котором набрал 32 (10+22) очка при коэффициенте полезности «-15».
Канадский голкипер «Дэвилз» Макензи Блэквуд отразил все 37 бросков и провёл третий «сухой» матч в сезоне.
«Нью-Джерси Дэвилз», набрав 50 очков в 54 матчах, занимает 14-е место в Восточной конференции. «Лос-Анджелес Кингз» (43) – последнее (15-е) на Западе.
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