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Гол Ковальчука в овертайме принёс «Монреалю» победу над «Торонто»

Гол Ковальчука в овертайме принёс «Монреалю» победу над «Торонто»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Торонто Мэфпл Лифс». Встреча проходила на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада) и завершилась победой «Канадиенс» в овертайме со счётом 2:1.

Благодаря заброшенной шайбе капитана «листьев» Джона Тавареса в начале 3-го периода гости вели в счетё до последних минут матча, лишь на 18-й минуте 3-го периода канадский защитник хозяев Марко Сканделла сделал счёт равным, тем самым переведя игру в овертайм. Уже на 1-й минуте овертайма 36-летний российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук принёс своей команде победу в матче, забросив свою 9-ю шайбу в сезоне.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Ковальчук провёл на площадке 21 минуту и 22 секунды и завершил встречу с показателем полезности «0». Теперь на его счету 21 (9+12) очко в 32 матчах нынешнего сезона при показателе полезности «-4».

«Монреаль Канадиенс», набрав 61 очко в 57 матчах, занимает 11-е место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 5 очков. «Торонто Мэйпл Лифс» (66) – 8-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 1
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Таварес (Керфут, Хайман) – 41:06' (5x5)   1:1 Сканделла (Улле, Томпсон) – 57:27' (5x5)   2:1 Ковальчук (Судзуки) – 61:43' (3x3)
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