2 очка Кучерова помогли «Тампе» одержать 6-ю победу кряду, обыграв «Айлендерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1, которая стала для них 6-й кряду.
В составе «Тампы» голами отметились Брейден Пойнт, Картер Вераге и Стивен Стэмкос. Единственную шайбу «Айлендерс» забросил канадский нападающий Дерик Брассар.
Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отличился 2 результативными передачами и набрал 66-е и 67-е очко в 54-м матче нынешнего сезона. В этой встрече он провёл на льду 16 минут и 52 секунды, завершив её с показателем полезности «+2».
Российский вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 17 бросков из 18, а его коллега по амплуа Семён Варламов, защищавший ворота «Айлендерс», отразил 27 из 29 бросков.
«Тампа-Бэй Лайтнинг», набрав 75 очков в 55 встречах, занимает 3-е место в Восточной конференции. «Нью-Йорк Айлендерс» (68) – 6-е.
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