Яркая реакция Ковальчука на гол в овертайме матча с «Торонто». Видео
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча проходила на стадионе «Белл-центр» в Монреале и завершилась победой «Канадиенс» в овертайме со счётом 2:1.
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Уже на 2-й минуте овертайма 36-летний российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук принёс команде победу в матче, забросив девятую шайбу в сезоне. Для Ильи эта шайба стала 17-й за карьеру в НХЛ в дополнительное время, благодаря чему он вышел на чистое третье место в истории НХЛ по голам в овертайме. Илья не сдерживал эмоций после заброшенной шайбы.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Монреаля».
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