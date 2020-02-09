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«Филадельфия» разгромила на выезде «Вашингтон». Кузнецов набрал 46-е очко в сезоне

«Филадельфия» разгромила на выезде «Вашингтон». Кузнецов набрал 46-е очко в сезоне
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:2.

В составе «Филадельфии» отличились Михаэль Раффль, Джеймс ванн Римсдайк, Николя Обе-Кубель, Трэвис Конечны и Шон Кутюрье, оформивший дубль. У «Вашингтона» — Ти Джей Оши и Евгений Кузнецов.

34-летний российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту и 55 секунд и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «0».

Форвард «столичных» Евгений Кузнецов, забросивший 19-ю шайбу в сезоне, провёл на площадке 13 минут и 54 секунды при показателе полезности «-2». Теперь на его счету 46 (19+27) очков в 52 матчах нынешнего сезона.

Видео гола Кузнецова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский голкипер хозяев Илья Самсонов сменил канадского вратаря Брэйдена Холтби после 7 пропущенных шайб на 9-й минуте 3-го периода и отразил единственный бросок по своим воротам.

Защитник «Флайерз» Иван Проворов не отметился набранными очками, проведя на льду 24 минуты и 12 секунд и завершив встречу с показателем полезности «+1».

«Филадельфия Флайерз», набрав 67 очков в 55 играх, занимает 7-е место в Восточной конференции. «Вашингтон Кэпиталз» (77) – 2-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 7
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Кутюрье (Жиру, Ворачек) – 15:22' (5x4)   1:1 Оши (Врана, Бекстрём) – 18:18' (5x4)   1:2 Раффль (Обе-Кубель) – 22:45' (5x5)   1:3 Кутюрье (Ворачек, Браун) – 22:59' (5x5)   1:4 ван Римсдайк (Нисканен, Питлик) – 24:30' (5x5)   1:5 Обе-Кубель – 42:58' (5x5)   1:6 Конечны (Жиру) – 45:47' (5x5)   1:7 Жиру (Конечны) – 48:02' (5x3)   2:7 Кузнецов (Оши, Фегервары) – 52:17' (5x5)
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