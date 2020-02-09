Кучеров повторил достижение Малкина и Бретта Халла

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1, которая стала для них шестой кряду.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров, сделав две голевые передачи, продлил результативную серию (8+10) до 10 матчей. Российский нападающий стал пятым игроком за последние 30 лет, который имеет на своём счету минимум пять 10-матчевых результативных серий за три сезона. Ранее подобным достижением отметились форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (2007-2010), а также Пьер Турджон и Бретт Халл.
Рекорд в этой номинации принадлежит Уэйну Гретцки, который в период с 1989 по 1992 год сделал шесть 10-матчевых результативных серий за три сезона.
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