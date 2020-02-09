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23 сейва Худобина помогли «Далласу» обыграть «Сент-Луис»

23 сейва Худобина помогли «Далласу» обыграть «Сент-Луис»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимал «Даллас Старз». Встреча проходила на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В составе гостей отличились Джейми Бенн и дважды Роопе Хинц, забросивший победную шайбу в овертайме. У «Сент-Луиса» дублем отметился Колтон Парэйко.

Российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов провёл на льду 12 минут и 30 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-1». В его активе 1 бросок, 3 силовых приёма и 2 перехвата шайбы.

Российский вратарь Антон Худобин, защищавший ворота «Старз», отразил 23 броска из 25.

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв результативными действиями не отметился, проведя на льду 10 минут и 40 секунд и завершив встречу с коэффициентом полезности «0». Он нанёс 2 броска по воротам, совершил 4 силовых приёма, заработал одно удаление и выиграл 50% вбрасываний.

Форвард «Далласа» Александр Радулов пропускал матч из-за травмы, полученной в прошлом матче с «Миннесотой Уайлд» в столкновении с Денисом Гурьяновым.

«Даллас Старз», набрав 67 очков в 57 встречах, занимает 3-е место в Западной конференции. «Сент-Луис Блюз» (73) – является лидером Запада.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 3
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Парэйко (Данн, Томас) – 07:18' (5x4)   2:0 Парэйко (Перрон) – 10:49' (5x5)   2:1 Бенн (Янмарк, Павелски) – 17:48' (5x4)   2:2 Хинц (Перри) – 33:25' (5x5)   2:3 Хинц – 62:19' (3x3)
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