23 сейва Худобина помогли «Далласу» обыграть «Сент-Луис»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимал «Даллас Старз». Встреча проходила на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
В составе гостей отличились Джейми Бенн и дважды Роопе Хинц, забросивший победную шайбу в овертайме. У «Сент-Луиса» дублем отметился Колтон Парэйко.
Российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов провёл на льду 12 минут и 30 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-1». В его активе 1 бросок, 3 силовых приёма и 2 перехвата шайбы.
Российский вратарь Антон Худобин, защищавший ворота «Старз», отразил 23 броска из 25.
Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв результативными действиями не отметился, проведя на льду 10 минут и 40 секунд и завершив встречу с коэффициентом полезности «0». Он нанёс 2 броска по воротам, совершил 4 силовых приёма, заработал одно удаление и выиграл 50% вбрасываний.
Форвард «Далласа» Александр Радулов пропускал матч из-за травмы, полученной в прошлом матче с «Миннесотой Уайлд» в столкновении с Денисом Гурьяновым.
«Даллас Старз», набрав 67 очков в 57 встречах, занимает 3-е место в Западной конференции. «Сент-Луис Блюз» (73) – является лидером Запада.
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