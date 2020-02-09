«Даллас» в «Твиттере» — о сейве Худобина: Добби просто волшебен
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимал «Даллас Старз». Встреча проходила на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
Российский вратарь Антон Худобин, защищавший ворота «Старз», отразил 23 броска из 25. Один из сейвов российского голкипера отметился пресс-служба клуба. «Добби просто волшебен», — высказался в «твиттере» «Старз» о сейве Худобина после броска в касание Райан О'Райлли.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Далласа».
В составе гостей отличились Джейми Бенн и дубль у Роопе Хинца, забросившего победную шайбу в овертайме. У «Сент-Луиса» дублем отметился Колтон Парэйко.
Худобин: честно говоря, мой вратарский стиль — просто остановить шайбу
Читайте также
- 9 февраля 2020
-
07:50
-
07:30
-
07:18
-
07:05
-
06:59
-
06:44
-
06:43
-
06:35
-
06:28
-
06:16
-
06:12
-
06:04
-
05:59
-
05:53
-
05:36
-
05:08
-
04:39
-
04:24
-
00:55
- 8 февраля 2020
-
23:36
-
22:59
-
22:30
-
22:17
-
21:57
-
21:44
-
21:40
-
21:37
-
21:34
-
21:16
-
21:07
-
20:51
-
20:45
-
20:43
-
20:25
-
20:05
Партнерский контент