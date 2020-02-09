«Даллас» в «Твиттере» — о сейве Худобина: Добби просто волшебен

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимал «Даллас Старз». Встреча проходила на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Российский вратарь Антон Худобин, защищавший ворота «Старз», отразил 23 броска из 25. Один из сейвов российского голкипера отметился пресс-служба клуба. «Добби просто волшебен», — высказался в «твиттере» «Старз» о сейве Худобина после броска в касание Райан О'Райлли.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Далласа».

В составе гостей отличились Джейми Бенн и дубль у Роопе Хинца, забросившего победную шайбу в овертайме. У «Сент-Луиса» дублем отметился Колтон Парэйко.