Макдэвид получил травму в матче с «Нэшвиллом»

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» и второй бомбардир регулярного чемпионата Коннор Макдэвид получил травму в матче с «Нэшвилл Предаторз» (3:2).

«Во время матча Макдэвид долго о чём-то разговаривал с физиотерапевтом, сидя на скамейке запасных. Он старался прикрывать рот, чтобы камеры не могли уловить то, что он говорил», — отметил обозреватель TSN Райан Ришо.



По словам главного тренера «Ойлерз» Дэйва Типпетта, у Макдэвида синяк на ноге выше колена, и пока его травма не оценивается как серьёзная.

«Эдмонтон Ойлерз» имеет в своём активе 64 очка в 55 матчах и занимает 6-е место в Западной конференции.