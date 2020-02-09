Макдэвид получил травму в матче с «Нэшвиллом»
Капитан «Эдмонтон Ойлерз» и второй бомбардир регулярного чемпионата Коннор Макдэвид получил травму в матче с «Нэшвилл Предаторз» (3:2).
«Во время матча Макдэвид долго о чём-то разговаривал с физиотерапевтом, сидя на скамейке запасных. Он старался прикрывать рот, чтобы камеры не могли уловить то, что он говорил», — отметил обозреватель TSN Райан Ришо.
По словам главного тренера «Ойлерз» Дэйва Типпетта, у Макдэвида синяк на ноге выше колена, и пока его травма не оценивается как серьёзная.
«Эдмонтон Ойлерз» имеет в своём активе 64 очка в 55 матчах и занимает 6-е место в Западной конференции.
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