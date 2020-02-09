Игроки «Нэшвилла» пытались всей пятёркой сдержать Макдэвида во время атаки «Эдмонтона»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид отметился одной результативной передачей. Канадский форвард весь матч находился под плотным контролем соперников. Во время одной из атак «Ойлерз» игроки «Нэшвилла» пытались сдержать Макдэвида всей пятёркой. Коннор смог выполнить передачу на партнёра, но голом эта атака не завершилась.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Димитрия Филиповича.

В этом матче Макдэвид снова травмировал колено. По словам главного тренера «Ойлерз» Дэйва Типпетта, у Коннора синяк на ноге выше колена, и пока его травма не оценивается как серьёзная.