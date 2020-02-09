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Шьяро: молодые ребята видят, как Ковальчук пашет каждый день, и могут учиться у него

Шьяро: молодые ребята видят, как Ковальчук пашет каждый день, и могут учиться у него
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Монреаль Канадиенс» Бен Шьяро поделился впечатлениями от игры форварда Ильи Ковальчука после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1 ОТ).

«Ковальчук многого добился в лиге и показывает почему. Это заразительно, особенно для молодёжи. Он выкладывается на тренировках, на льду, в зале. Он постоянно пытается стать лучше. Он забил 422 гола в НХЛ, молодые ребята видят, как он пашет каждый день, и могут учиться у него. Он отличный пример для этих ребят, они могут понять, за счёт чего он так много лет настолько здорово играет», — сказал Шьяро.

Для Ковальчука победная шайба стала 17-й за карьеру в НХЛ в дополнительное время, благодаря чему он вышел на чистое третье место в истории лиги по голам в овертайме.

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