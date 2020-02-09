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Жюльен: Ковальчук не идеальный игрок, но если бы не он, «Монреаль» бы не выиграл эти матчи

Жюльен: Ковальчук не идеальный игрок, но если бы не он, «Монреаль» бы не выиграл эти матчи
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен поделился впечатлениями от игры форварда Ильи Ковальчука после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1 ОТ).

«Он забил для нас много важных голов, будь то на буллитах или в овертаймах. Если бы не он, мы бы не выиграли эти матчи. Он – не идеальный игрок, идеальных нет. Но я уже несколько недель говорю о его энергии и желании. Он счастлив, что Марко Сканделла забил свой первый гол за «Монреаль», это первое, что он сказал. Он правильно держится и ведёт себя в этой команде, он ветеран и верит во всё, что мы пытаемся сделать», — сказал Жюльен.

Российский форвард забросил победную шайбу в овертайме матча. До этого Ковальчук реализовал победный буллит в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».

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По голам в овертайме Ковальчук стал третьим в истории — после Овечкина и Ягра.
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