Жюльен: Ковальчук не идеальный игрок, но если бы не он, «Монреаль» бы не выиграл эти матчи

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен поделился впечатлениями от игры форварда Ильи Ковальчука после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1 ОТ).
«Он забил для нас много важных голов, будь то на буллитах или в овертаймах. Если бы не он, мы бы не выиграли эти матчи. Он – не идеальный игрок, идеальных нет. Но я уже несколько недель говорю о его энергии и желании. Он счастлив, что Марко Сканделла забил свой первый гол за «Монреаль», это первое, что он сказал. Он правильно держится и ведёт себя в этой команде, он ветеран и верит во всё, что мы пытаемся сделать», — сказал Жюльен.
Российский форвард забросил победную шайбу в овертайме матча. До этого Ковальчук реализовал победный буллит в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».
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