А.Свечников в серии буллитов принёс «Каролине» победу над «Вегасом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) и завершилась победой гостей со счётом 6:5 по буллитам.
В составе «Вегаса» отличились Макс Пасиоретти, Джон Меррилл, Ши Теодор, Чендлер Стивенсон и Коди Икин. У «Каролины – Теуво Терявяйнен, Себастьян Ахо (1+1), Эрик Хаула, Хейдн Флёри, Мартин Нечас, а победный буллит на счету 19-летнего российского форварда Андрея Свечникова.
Свечников провёл на льду 19 минут и 32 секунды и отличился одной результативной передачей, набрав 51-е очко в 55-м матче. Его показатель полезности составил «-1».
«Каролина Харрикейнз», набрав 67 очков в 55 матчах, занимает 7-е место в Восточной конференции. «Вегас Голден Найтс» (64) – 6-е на Западе.
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