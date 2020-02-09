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А.Свечников в серии буллитов принёс «Каролине» победу над «Вегасом»

А.Свечников в серии буллитов принёс «Каролине» победу над «Вегасом»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) и завершилась победой гостей со счётом 6:5 по буллитам.

В составе «Вегаса» отличились Макс Пасиоретти, Джон Меррилл, Ши Теодор, Чендлер Стивенсон и Коди Икин. У «Каролины – Теуво Терявяйнен, Себастьян Ахо (1+1), Эрик Хаула, Хейдн Флёри, Мартин Нечас, а победный буллит на счету 19-летнего российского форварда Андрея Свечникова.

Свечников провёл на льду 19 минут и 32 секунды и отличился одной результативной передачей, набрав 51-е очко в 55-м матче. Его показатель полезности составил «-1».

«Каролина Харрикейнз», набрав 67 очков в 55 матчах, занимает 7-е место в Восточной конференции. «Вегас Голден Найтс» (64) – 6-е на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2020, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 6
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Пасиоретти (Теодор, Холден) – 13:26' (5x5)   2:0 Меррилл (Каррье, Шмидт) – 14:35' (5x5)   2:1 Терявяйнен (Ахо, Свечников) – 19:31' (5x5)   3:1 Теодор (Смит, Штястны) – 20:59' (5x5)   3:2 Ахо (Терявяйнен, Гардинер) – 41:19' (5x5)   4:2 Стивенсон – 42:17' (4x5)   4:3 Хаула (Гардинер) – 44:16' (5x4)   4:4 Флёри (Макгинн, Эдмундсон) – 50:48' (5x5)   4:5 Нечас (Гардинер, Хаула) – 53:58' (5x4)   5:5 Икин (Так, Шмидт) – 56:07' (5x5)   5:6 Свечников – 65:00' (ПБ)
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