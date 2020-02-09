Обозреватель ESPN: Овечкин уже сейчас является лучшим снайпером в истории НХЛ

Обозреватель ESPN Грег Вышински считает, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин уже сейчас может считаться лучшим снайпером в истории НХЛ, несмотря на то что ему ещё достаточно далеко до рекорда Уэйна Гретцки (894 шайбы).

«Именно Овечкин — лучший снайпер лиги в истории. Команды уже более десяти лет не могут найти противоядие от его выстрела. 698 голов в 34 года, и, если не будет травм, в этом сезоне он снова выбьет 50 голов, а потенциально в этом регулярном чемпионате может забросить и 60 шайб. Несмотря на всё величие Гретцки, в таком возрасте у него подобных результатов не было: последний сезон с 60 голами был у Уэйна в 26 лет. Если Овечкин забьёт 60, то обгонит Гартнера (708) и Эспозито (717).



Но это измеримые аргументы, а есть ещё контекстуальные. Проще говоря, Овечкин делает результат, играя против лучших вратарей в истории НХЛ и самых сильных соперников. Конечно, Гашек и Бродо уже не играют, но у нынешних голкиперов намного лучше техника, они более обученные, чем картонные дублёры, которых Гретцки использовал для тренировки голов. Сравнивать современного вратаря с голкиперами начала 1980-х годов — всё равно что сравнивать современного хирурга с лазером в руки с айболитом, который лечит пиявками.



При условии, что Овечкин останется здоровым, мы можем стать свидетелями, как он побьёт рекорд Гретцки. Это будет уже после того, как Марио проиграл борьбу своему телу, а Ягр не смог противостоять локаутам и богатствам из КХЛ. Неоспоримо, у Овечкина есть шанс, он должен забивать в среднем по 30 голов в течение шести сезонов, чтобы побить достижение Уэйна. Каким бы ни был его итоговый результат, глядя на Овечкина, мы смотрим на лучшего снайпера в истории лиги», — отметил Вышински.