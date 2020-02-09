Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 8 февраля 2020 года

8 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 12 матчей, в которых приняли участие 26 российских хоккеистов.
Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев, забросивший 10-ю шайбу в сезоне, провёл на льду 15 минут и 20 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1». Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук забросил шайбу в овертайме, проведя на площадке 21 минуту и 22 секунды и завершил встречу с показателем полезности «0».
Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров оформил ассистентский дубль, набрав 66-е и 67-е очко в 54-м матче нынешнего сезона. Сегодня он провёл на льду 16 минут и 52 секунды, завершив её с показателем полезности «+2». Российский вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 17 бросков из 18, а его коллега по амплуа Семён Варламов, защищавший ворота «Айлендерс», отразил 27 из 29 бросков.
34-летний нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту и 55 секунд и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «0». Форвард «столичных» Евгений Кузнецов, забросивший 19-ю шайбу в сезоне, провёл на площадке 13 минут и 54 секунды при показателе полезности «-2».
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|17 из 18
|94,4
|3:1
|Варламов
|«Айлендерс»
|27 из 29
|93,1
|1:3
|Бобровский
|«Флорида»
|19 из 22
|86,4
|2:3
|Самсонов
|«Вашингтон»
|1 из 1
|100,0
|2:7
|Худобин
|«Даллас»
|23 из 25
|92,0
|3:2 ОТ
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|1
|20%
|14.56
|Наместников (н)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|0
|-
|16.19
|Тренин (н)
|«Нэшвилл»
|0+0
|0
|0
|0
|2
|0
|-
|07.11
|Ковальчук (н)
|«Монреаль»
|1+0
|0
|0
|6
|1
|1
|335
|21.22
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+2
|+2
|2
|2
|2
|0
|-
|16.52
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+1
|0
|0
|1
|2
|1
|43%
|20.08
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|0
|0
|4
|0
|0
|-
|19.17
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|1+0
|+1
|0
|4
|1
|0
|-
|15.20
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|2
|4
|0
|-
|21.55
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|-2
|0
|4
|1
|0
|14%
|13.54
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+0
|+1
|0
|0
|1
|0
|0%
|13.37
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|-1
|0
|1
|3
|0
|-
|12.30
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|2
|2
|4
|0
|50%
|10.40
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+1
|-1
|0
|2
|4
|0
|-
|19.22
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|0
|0
|1
|2
|2
|-
|19.22
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|+1
|0
|1
|1
|2
|-
|20.35
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|0
|0
|1
|2
|0
|-
|14.34
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|1
|-
|21.46
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|+2
|0
|2
|4
|0
|-
|20.30
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|+1
|2
|1
|3
|0
|-
|16.40
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|+1
|0
|2
|2
|1
|-
|24.12
- 9 февраля 2020
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11:01
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10:45
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10:20
-
10:05
-
09:50
-
09:35
-
09:20
-
09:18
-
08:27
-
08:10
-
08:03
-
07:50
-
07:30
-
07:18
-
07:05
-
06:59
-
06:44
-
06:43
-
06:35
-
06:28
-
06:16
-
06:12
-
06:04
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05:59
-
05:53
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05:36
-
05:08
-
04:39
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04:24
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00:55
- 8 февраля 2020
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23:36
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22:59
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22:30
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22:17
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21:57