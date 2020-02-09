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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 8 февраля 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 8 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

8 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 12 матчей, в которых приняли участие 26 российских хоккеистов.

Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев, забросивший 10-ю шайбу в сезоне, провёл на льду 15 минут и 20 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1». Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук забросил шайбу в овертайме, проведя на площадке 21 минуту и 22 секунды и завершил встречу с показателем полезности «0».

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров оформил ассистентский дубль, набрав 66-е и 67-е очко в 54-м матче нынешнего сезона. Сегодня он провёл на льду 16 минут и 52 секунды, завершив её с показателем полезности «+2». Российский вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 17 бросков из 18, а его коллега по амплуа Семён Варламов, защищавший ворота «Айлендерс», отразил 27 из 29 бросков.

34-летний нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту и 55 секунд и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «0». Форвард «столичных» Евгений Кузнецов, забросивший 19-ю шайбу в сезоне, провёл на площадке 13 минут и 54 секунды при показателе полезности «-2».

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»17 из 1894,43:1
Варламов«Айлендерс»27 из 2993,11:3
Бобровский«Флорида»19 из 2286,42:3
Самсонов«Вашингтон»1 из 1100,02:7
Худобин«Даллас»23 из 2592,03:2 ОТ
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Анисимов (н)«Оттава»0+00010120%14.56
Наместников (н)«Оттава»0+000010-16.19
Тренин (н)«Нэшвилл»0+000020-07.11
Ковальчук (н)«Монреаль»1+00061133521.22
Кучеров (н)«Тампа»0+2+22220-16.52
Малкин (н)«Питтсбург»0+10012143%20.08
Дадонов (н)«Флорида»0+000400-19.17
Гусев (н)«Нью-Джерси»1+0+10410-15.20
Овечкин (н)«Вашингтон»0+000240-21.55
Кузнецов (н)«Вашингтон»1+0-2041014%13.54
Ничушкин (н)«Колорадо»0+0+100100%13.37
Гурьянов (н)«Даллас»0+0-10130-12.30
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+00224050%10.40
Свечников (н)«Каролина»0+1-10240-19.22
Куликов (з)«Виннипег»0+000122-19.22
Зайцев (з)«Оттава»0+0+10112-20.35
Любушкин (з)«Аризона»0+000120-14.34
Орлов (з)«Вашингтон»0+0-10101-21.46
Сергачёв (з)«Тампа»0+0+20240-20.30
Задоров (з)«Колорадо»0+0+12130-16.40
Проворов (з)«Филадельфия»0+0+10221-24.12
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