Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 8 февраля 2020 года

8 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 12 матчей, в которых приняли участие 26 российских хоккеистов.

Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев, забросивший 10-ю шайбу в сезоне, провёл на льду 15 минут и 20 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1». Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук забросил шайбу в овертайме, проведя на площадке 21 минуту и 22 секунды и завершил встречу с показателем полезности «0».

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров оформил ассистентский дубль, набрав 66-е и 67-е очко в 54-м матче нынешнего сезона. Сегодня он провёл на льду 16 минут и 52 секунды, завершив её с показателем полезности «+2». Российский вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 17 бросков из 18, а его коллега по амплуа Семён Варламов, защищавший ворота «Айлендерс», отразил 27 из 29 бросков.

34-летний нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту и 55 секунд и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «0». Форвард «столичных» Евгений Кузнецов, забросивший 19-ю шайбу в сезоне, провёл на площадке 13 минут и 54 секунды при показателе полезности «-2».

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 17 из 18 94,4 3:1 Варламов «Айлендерс» 27 из 29 93,1 1:3 Бобровский «Флорида» 19 из 22 86,4 2:3 Самсонов «Вашингтон» 1 из 1 100,0 2:7 Худобин «Даллас» 23 из 25 92,0 3:2 ОТ

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Анисимов (н) «Оттава» 0+0 0 0 1 0 1 20% 14.56 Наместников (н) «Оттава» 0+0 0 0 0 1 0 - 16.19 Тренин (н) «Нэшвилл» 0+0 0 0 0 2 0 - 07.11 Ковальчук (н) «Монреаль» 1+0 0 0 6 1 1 335 21.22 Кучеров (н) «Тампа» 0+2 +2 2 2 2 0 - 16.52 Малкин (н) «Питтсбург» 0+1 0 0 1 2 1 43% 20.08 Дадонов (н) «Флорида» 0+0 0 0 4 0 0 - 19.17 Гусев (н) «Нью-Джерси» 1+0 +1 0 4 1 0 - 15.20 Овечкин (н) «Вашингтон» 0+0 0 0 2 4 0 - 21.55 Кузнецов (н) «Вашингтон» 1+0 -2 0 4 1 0 14% 13.54 Ничушкин (н) «Колорадо» 0+0 +1 0 0 1 0 0% 13.37 Гурьянов (н) «Даллас» 0+0 -1 0 1 3 0 - 12.30 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 0 2 2 4 0 50% 10.40 Свечников (н) «Каролина» 0+1 -1 0 2 4 0 - 19.22 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 0 0 1 2 2 - 19.22 Зайцев (з) «Оттава» 0+0 +1 0 1 1 2 - 20.35 Любушкин (з) «Аризона» 0+0 0 0 1 2 0 - 14.34 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 -1 0 1 0 1 - 21.46 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 +2 0 2 4 0 - 20.30 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 +1 2 1 3 0 - 16.40 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 +1 0 2 2 1 - 24.12

Кучеров повторил достижение Малкина и Бретта Халла