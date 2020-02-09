Т. Зогорна — об идее братской тройки в «Амуре»: возможно, Радим ещё не созрел для КХЛ

Нападающий «Амура» и сборной Чехии Томаш Зогорна ответил на вопрос о возможности сыграть за хабаровский клуб в одной тройке с братьями — Радимом и Гинеком.
«В чемпионате КХЛ „Амуру“ очень долго не везло, но большая работа всегда приносит результат. В последней домашней серии одержали четыре победы подряд и перевернули ситуацию, вернулись в гонку за плей-офф. Поэтому с братом Гинеком летели из Владивостока с лёгкой душой.
На предыдущем этапе Евротура тренерский штаб сформировал всё звено из братьев Зогорна — из младшего, Радима, среднего, Гинека, и меня. На тренировках в Швеции мы вновь работали вместе, забили в матче с финнами. Спасибо тренерам за доверие, у нас первое в отечественной истории братское звено. Можно сказать, побили рекорд братьев Штястны ещё времен Чехословакии.
Сыграть тем же звеном за «Амур»? Почему бы и нет, хорошая идея. Но пока Радим совсем молодой, возможно, для КХЛ ещё не созрел. Не знаю, может, летом отправится в Северную Америку, посмотрит североамериканский хоккей. А в будущем, не исключено, — КХЛ и, например, Хабаровск», — цитирует Зогорну Russia-Hockey.
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