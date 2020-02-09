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Фридман — о НХЛ на ОИ-2022: произошло существенное изменение позиции МОК и ИИХФ

Фридман — о НХЛ на ОИ-2022: произошло существенное изменение позиции МОК и ИИХФ
Хоккей / НХЛ 0

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал возможное участие игроков Национальной хоккейной лиги на Олимпийских играх 2022 года в Китае.

«МОК и ИИХФ выразили желание выполнить все требования НХЛ, чтобы игроки лиги участвовали в Олимпиаде-2022. Это включает в себя покрытие страховых расходов, расходов на перелёт и возможность использования собственных платформ для продвижения. Это существенный сдвиг в политике и отход от той позиции, которую они отстаивали несколько месяцев назад», — написал Фридман.

Представители НХЛ и профсоюза игроков лиги на следующей неделе в Торонто возобновят переговоры о продлении коллективного трудового соглашения. Как отмечают североамериканские инсайдеры, новое коллективное соглашение на данный момент является камнем преткновения в участии НХЛ на ОИ-2022.

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Состоялась большая встреча, а североамериканские инсайдеры сообщают новые подробности переговоров.
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