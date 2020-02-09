«Нью-Йорк Рейнджерс» показал новый шлем Шестёркина

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» опубликовал снимки нового шлема российского голкипера Игоря Шестёркина.

В новом дизайне использованы элементы эмблемы клуба, а также игровой номер хоккеиста — 31.

Фото доступно на странице «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Инстаграме».

Проводящий дебютный сезон в Национальной хоккейной лиге Шестёркин стал первым голкипером в истории «Нью-Йорк Рейнджерс», выигравшим четыре из пяти матчей на старте карьеры в лиге. Таким образом, Игорь установил рекорд клуба для новичков НХЛ.



Голкипер на протяжении пяти сезонов выступал в КХЛ за санкт-петербургский СКА. В сезоне-2018/2019 вратарь установил личный рекорд, отразив 94,39% бросков с коэффициентом надёжности 1,29.