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Брагин: моментами наши молодые игроки действуют неплохо

Брагин: моментами наши молодые игроки действуют неплохо
Хоккей / Евротур 0

Старший тренер сборной России Валерий Брагин рассказал о своих ожиданиях от матча третьего тура Шведских игр с Чехией, а также объяснил главные ошибки своей команды.

«Мы даём лёгкие голы забивать, ошибки нужно убирать. Тут нужно правильно без шайбы играть. Это очень полезный опыт для молодых, тут всё быстрее и мощнее, это помогает им расти. Моментами они неплохо играют, но нужна стабильность. Мы разобрали игру Чехии. Указали хоккеистам, на что обратить внимание», — приводит слова Брагина Sportbox.

Матч Россия — Чехия состоится сегодня, 9 февраля, начало — в 14:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее россияне проиграли Финляндии со счётом 0:3 и уступили команде Швеции – 2:5.

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