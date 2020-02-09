Брагин: моментами наши молодые игроки действуют неплохо

Старший тренер сборной России Валерий Брагин рассказал о своих ожиданиях от матча третьего тура Шведских игр с Чехией, а также объяснил главные ошибки своей команды.



«Мы даём лёгкие голы забивать, ошибки нужно убирать. Тут нужно правильно без шайбы играть. Это очень полезный опыт для молодых, тут всё быстрее и мощнее, это помогает им расти. Моментами они неплохо играют, но нужна стабильность. Мы разобрали игру Чехии. Указали хоккеистам, на что обратить внимание», — приводит слова Брагина Sportbox.



Матч Россия — Чехия состоится сегодня, 9 февраля, начало — в 14:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Ранее россияне проиграли Финляндии со счётом 0:3 и уступили команде Швеции – 2:5.