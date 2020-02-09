Лайне вышел на 7-е место по голам в истории НХЛ среди игроков до 22 лет, обойдя Кросби

Финский форвард клуба «Виннипег Джетс» Патрик Лайне оформил хет-трик в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:2) и вышел на 7-е место в истории НХЛ по голам среди игроков в возрасте до 22 лет.



Теперь на счету 21-летнего нападающего 235 (133+102) очков в 291 матче в Национальной хоккейной лиге. Лайне превзошёл достижение игрока «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (132 гола) и делит 7-е место с Брайаном Беллоузом, на счету которого тоже 133 шайбы.



Следующими в списке идут Бобби Карпентер и Марио Лемье (по 145 шайб), Стивен Стэмкос (153), Джимми Карсон (162) и Дэйл Хаверчак (173). Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (240).



У «Оттавы» уже пятый проигрыш кряду, а «Виннипег» выигрывает во втором матче подряд.