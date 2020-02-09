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Капризов назвал две вещи, которые он терпеть не может в ЦСКА

Капризов назвал две вещи, которые он терпеть не может в ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий сборной России и московского ЦСКА Кирилл Капризов стал гостем программы «Ярушин хоккей шоу», в ходе которой он ответил на несколько вопросов.

«Чем оправдываю себя, когда лень отрабатывать в защите? Не знаю. Стараюсь бежать. Ну, иногда делаю вид, что бегу.

Три ненавистные вещи в ЦСКА? Это сложно… Общая разминка. Отсутствие завтрака, если есть утренняя тренировка. Третья? Нет, не могу сказать, не знаю.

Родина или «бабки»? Родина! Новокузнецк или Москва? Новокузнецк. СКА или «Авангард»? Новокузнецк. «Металлург» Новокузнецк», — сказал Капризов.

ЦСКА, набрав 85 очков в 55 матчах лидирует в турнирной таблице КХЛ. Капризов забросил 25 шайб и занимает второе место в списке снайперов лиги.

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