Фазель: рано говорить о достижении компромисса в вопросе участия игроков НХЛ в ОИ

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что пока рано говорить о достижении компромисса с НХЛ по вопросу участия игроков лиги в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ранее инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) и ИИХФ готовы выполнить требования лиги.



«У нас была встреча, мы обсуждали разные просьбы из НХЛ и профсоюза. Еще ничего не завершено, это только первая встреча. Слишком рано говорить о том, хорошо всё будет или нет, нам нужно ещё встречаться и находить вместе компромисс. Но хорошо, что такая встреча была. Мы обменялись информацией о том, что мы можем, а что — нет.



Теперь будем ждать следующей встречи и анализировать, как будут этот вопрос обсуждать НХЛ и профсоюз лиги (NHLPA). Нам нужно больше обсуждений. Ждём, что встреча будет, возможно, в марте-апреле», — приводит слова Фазеля ТАСС.