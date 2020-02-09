Фазель: рано говорить о достижении компромисса в вопросе участия игроков НХЛ в ОИ

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что пока рано говорить о достижении компромисса с НХЛ по вопросу участия игроков лиги в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Ранее инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) и ИИХФ готовы выполнить требования лиги.
«У нас была встреча, мы обсуждали разные просьбы из НХЛ и профсоюза. Еще ничего не завершено, это только первая встреча. Слишком рано говорить о том, хорошо всё будет или нет, нам нужно ещё встречаться и находить вместе компромисс. Но хорошо, что такая встреча была. Мы обменялись информацией о том, что мы можем, а что — нет.
Теперь будем ждать следующей встречи и анализировать, как будут этот вопрос обсуждать НХЛ и профсоюз лиги (NHLPA). Нам нужно больше обсуждений. Ждём, что встреча будет, возможно, в марте-апреле», — приводит слова Фазеля ТАСС.
- 9 февраля 2020
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