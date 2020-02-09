Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Фазель: рано говорить о достижении компромисса в вопросе участия игроков НХЛ в ОИ

Фазель: рано говорить о достижении компромисса в вопросе участия игроков НХЛ в ОИ
Хоккей / НХЛ 0

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что пока рано говорить о достижении компромисса с НХЛ по вопросу участия игроков лиги в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ранее инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) и ИИХФ готовы выполнить требования лиги.

«У нас была встреча, мы обсуждали разные просьбы из НХЛ и профсоюза. Еще ничего не завершено, это только первая встреча. Слишком рано говорить о том, хорошо всё будет или нет, нам нужно ещё встречаться и находить вместе компромисс. Но хорошо, что такая встреча была. Мы обменялись информацией о том, что мы можем, а что — нет.

Теперь будем ждать следующей встречи и анализировать, как будут этот вопрос обсуждать НХЛ и профсоюз лиги (NHLPA). Нам нужно больше обсуждений. Ждём, что встреча будет, возможно, в марте-апреле», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Фридман — о НХЛ на ОИ-2022: произошло существенное изменение позиции МОК и ИИХФ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020