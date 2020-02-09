Р. Ротенберг – о Евротуре: для игроков это большой опыт, идёт подготовка к ЧМ

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг подвёл итоги выступления российской команды на шведском этапе Евротура. Российская команда потерпела поражения в матчах с Финляндией (0:3), Швецией (2:5) и Чехией (3:4 Б).

«Проверили многих игроков, идёт подготовка к чемпионату мира. Мы придерживаемся своей идеологии. Мы смотрим вперёд. Важно, чтобы все понимали, что игроки отдали все силы, старались. Немного не хватило с чехами, хотя это была наша игра и по контролю шайбы, и по голевым моментам.

Для игроков это большой опыт. Они будут приезжать в сборную готовыми к таким скоростям и требованиям. Да, эти поражения нас однозначно не радуют, мы никогда не согласимся с такими результатами. Но тем не менее это подготовка к чемпионату мира. В прошлом году мы выиграли Евротур, показали результат.

Будем ли в дальнейшем вводить в состав молодых игроков? Идёт планомерная подготовка игроков. Тройку Подколзин – Морозов – Марченко мы готовили четыре года, как и Галенюка. Это ежедневная работа. То, что ребята сейчас играют в России и никуда не уехали, — важный показатель. Мы видим разницу между играми в КХЛ и сборной. Это большая разница, все игроки это признают. Где-то им было тяжело перестроиться на эти скорости, но в третьей игре они адаптировались.

Не удивляет, что здесь потерялись некоторые игроки, которых ранее вызывали в сборную? Хоккей прогрессирует с каждым днём. Меня это не удивляет, это показывает уровень мирового хоккея на сегодняшний день. Мы стремимся к лидерству в мировом хоккее, чтобы игроки, приезжающие сюда, показывали такие же скорости. Наша цель, чтобы такие игроки, как Порядин, могли показать свои лучшие качества. Павел показал себя с лучшей стороны. Это говорит о том, что у нас в лиге есть хорошие игроки», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.