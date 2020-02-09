Р. Ротенберг: сборной России необходимо улучшить все компоненты

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением о работе тренерского штаба национальной команды на шведском этапе Евротура. Российская команда потерпела поражения в матчах с Финляндией (0:3), Швецией (2:5) и Чехией (3:4 Б).
«Нам необходимо улучшить все компоненты, чтобы быть на нужном уровне. На мой взгляд, самый важный компонент — управление игрой команды на лавке, это называется bench management. Наши тренеры должны стремиться, чтобы не было каких-то шероховатостей», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
В матче со сборной Чехии россияне вели в счёте, но пропустили третью шайбу на последней секунде 3-го периода. В овертайме никому не удалось отличиться, а в серии буллитов сильнее были чешские хоккеисты.
- 9 февраля 2020
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