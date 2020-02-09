Быков: хорошо, что ФХР намерена давать дорогу молодёжи, но сразу бросать их в топку?

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о выступлении российской команды на шведском этапе Евротура. Сборная России потерпела поражения в матчах с Финляндией (0:3), Швецией (2:5) и Чехией (3:4 Б).

«Двоякое впечатление оставила наша сборная. С одной стороны, это хорошо, что тренерский штаб и Федерация хоккея России намерены давать дорогу молодёжи, но с другой — сразу бросать их в топку? Мы всегда старались показывать психологию победителя, играть с позиции силы, сейчас у нас это не получается, и комплекс проигравшего начинает давить. Всегда нужно вести команду, которая будет способна побеждать.

Мы в своё время создали сборную, чья роль заключалась в том, чтобы отбивать и наигрывать на серьёзном уровне, в том числе талантливых игроков из молодёжного хоккея. Я считаю, что нужно формировать команду, которая будет представлять страну на чемпионате мира. Нельзя искусственно создавать места для молодых хоккеистов, в первую сборную должны ехать лучшие хоккеисты в стране, и, конечно, это могут быть и молодые игроки.

Надеюсь, хоккеисты сделают выводы и будут прогрессировать, правда, мне обидно, что мы проигрываем не первый раз в матчах со сборными одного уровня. Я переживаю за наших ребят, надеюсь, что они будут выигрывать, но если второй и третий раз также проиграют? Вот эта психология победителя быстро улетучивается, а как её обратно завоевывать?

Надо что-то менять, мы не можем просто так начать выигрывать. Хотелось бы, чтобы правильно подходили к значимости Евротура. Ещё раз подчеркну, что самое важное — это психология победителя, этим мы привлекаем болельщиков», — цитирует Быкова ТАСС.