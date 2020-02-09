Скабелка — о квалификации ОИ: просто хочу извиниться перед болельщиками всей страны

Главный тренер сборной Казахстана Андрей Скабелка прокомментировал выступление своей команды в третьем квалификационном этапе Олимпийских игр 2022 года. Сборная Казахстана уступила Польше со счётом 2:3 и потеряла шансы на попадание на Олимпийские игры.

«Выиграть не получилось. Думаю, много вопросов будет, что тут говорить? Я просто хочу извиниться перед болельщиками всей страны за этот результат. Но как получилось, так получилось. Это в первую очередь моя ответственность. Сегодня команда не смогла выполнить поставленную задачу. Ещё раз хотел бы извиниться перед болельщиками.

Не смогли вскрыть оборону и вратаря пробить. Хотя два забили, но этого оказалось недостаточно. Польша — всё-таки команда немножко другого уровня, чем были первые две: скажем так, здесь ребята могут забить.

Мы пошли с теми, кто играл в КХЛ весь сезон, кто работал на высоком уровне. Это короткое соревнование: это не чемпионат мира, где месяц-полтора на сборах можно просматривать. Конечно, есть большая группа молодых ребят, но это не тот турнир, где они просматриваются.

Хотеть мало — надо мочь. Мы обязаны были выигрывать, но проиграли. Я не хочу оправдываться — результат на табло», — цитирует Скабелку Vesti.kz.