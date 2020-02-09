Юниорская сборная России U17 обыграла команду США на Турнире пяти наций в Уфе

Юниорская сборная России одержала четвёртую победу на Турнире пяти наций, который проходит в Уфе. Сборная России (игроки не старше 17 лет) обыграла команду США со счётом 4:0.

Россияне вышли вперёд в концовке первого периода, счёт открыл Данила Юров. Уже через минуту Фёдор Свечков удвоил преимущество хозяев.

Во втором периоде командам отличиться не удалось, но третья двадцатиминутка прошла под диктовку сборной России. Уже в начале периода Иван Мирошниченко забросил третью шайбу, а точку в матче поставил Всеволод Гайдамак.

Ранее российская сборная на турнире в Уфе одержала три победы. Российская команда победила Швецию (2:1), обыграла Финляндию (5:2) и взяла верх над Чехией (4:3).

Хоккей. Турнир пяти наций. Уфа

Россия U17 — США U17 — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).