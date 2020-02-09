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Сборная Швеции обыграла Финляндию и выиграла домашний этап Евротура

Сборная Швеции обыграла Финляндию и выиграла домашний этап Евротура
Хоккей / Евротур 0

В заключительном матче шведского этапа Евротура сборная Швеции встречалась с Финляндией. Матч закончился убедительной победой хозяев со счётом 5:1.

В начале первого периода счёт открыл Линус Юханссон, который вывел шведов вперёд. Ещё до перерыва Самуэль Фагемо и Даниэль Заар забросили ещё по одной шайбе. В концовке первого периода Йоэль Мустонен отыграл одну шайбу, но финскую команду это не спасло. Во втором периоде Деннис Эверберг увеличил преимущество шведов, а в концовке матча Линус Юханссон поразил пустые ворота.

Еврохоккейтур. Хоккейные игры Beijer
09 февраля 2020, воскресенье. 17:45 МСК
Швеция
Окончен
5 : 1
Финляндия
1:0 Юханссон (Тёммернес) – 02:42' (5x5)   2:0 Фагемо (Бенгтссон, Нильссон) – 08:37' (5x4)   3:0 Заар (Пудас, Страндберг) – 15:43' (5x5)   3:1 Мустонен (Койвисто, Меларт) – 19:52' (5x5)   4:1 Эверберг (Фагемо, Хендемарк) – 36:14' (5x5)   5:1 Юханссон (Пудас, Броме) – 58:48' (en)

Ранее шведская сборная обыграла Россию (5:2) и Чехию (2:1).

Российская команда на «Шведских играх» потерпела три поражения.

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