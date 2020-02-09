Сборная Швеции обыграла Финляндию и выиграла домашний этап Евротура

В заключительном матче шведского этапа Евротура сборная Швеции встречалась с Финляндией. Матч закончился убедительной победой хозяев со счётом 5:1.

В начале первого периода счёт открыл Линус Юханссон, который вывел шведов вперёд. Ещё до перерыва Самуэль Фагемо и Даниэль Заар забросили ещё по одной шайбе. В концовке первого периода Йоэль Мустонен отыграл одну шайбу, но финскую команду это не спасло. Во втором периоде Деннис Эверберг увеличил преимущество шведов, а в концовке матча Линус Юханссон поразил пустые ворота.

Ранее шведская сборная обыграла Россию (5:2) и Чехию (2:1).

Российская команда на «Шведских играх» потерпела три поражения.