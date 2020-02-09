Доус — о поражении Казахстана от Польши: их голкипер тащил

Форвард сборной Казахстана Найджел Доус прокомментировал неудачное выступление своей команды в предолимпийском квалификационном турнире. Сборная Казахстана уступила Польше (2:3) и лишилась шансов на попадание на Олимпийские игры. Сам Доус забросил обе шайбы казахстанцев.
«Их вратарь сыграл действительно хорошо. Сделал много сейвов. Такие, какие, пожалуй, не совершал в других матчах.
Так бывает, одна игра как плей-офф, каждый может забить, у тебя может быть хороший отскок или плохой. Голкипер может тащить.
У нас было много моментов, которые мы не смогли завершить. Не забили. Это расстраивает, тяжёлое поражение.
Учитывая важность игры, мы старались, создавали. Но не смогли забить: то клюшка ломалась, то бросали мимо или во вратаря. Недостаточно сделали для победы.
Большое значение имело хладнокровие. В начале матча у них был удачный отскок – гол. И они стали играть плотнее. Возможно, чем проще игра, тем лучше.
Неплохо играли во втором периоде, сравняли. Они забили в первой смене третьего периода, и на остаток периода просто сели назад, и их голкипер тащил.
И, к сожалению, несмотря на все старания, мы так и не забили. Это неудача, расстройство – столько эмоций внутри сейчас.
Нужно отдать должное игрокам Польши, они действовали самоотверженно. Голкипер вообще совершал невероятное. Удачи им в следующем раунде», — цитирует Доуса Sports.kz.
- 9 февраля 2020
-
21:43
-
21:07
-
20:34
-
20:07
-
19:58
-
19:40
-
19:25
-
19:01
-
18:50
-
18:47
-
18:08
-
17:55
-
17:51
-
17:40
-
17:25
-
17:20
-
17:15
-
17:02
-
16:49
-
15:25
-
15:07
-
14:39
-
14:00
-
13:29
-
13:06
-
12:39
-
12:18
-
11:45
-
11:32
-
11:15
-
11:01
-
10:45
-
10:20
-
10:05
-
09:50