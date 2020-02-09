Доус — о поражении Казахстана от Польши: их голкипер тащил

Форвард сборной Казахстана Найджел Доус прокомментировал неудачное выступление своей команды в предолимпийском квалификационном турнире. Сборная Казахстана уступила Польше (2:3) и лишилась шансов на попадание на Олимпийские игры. Сам Доус забросил обе шайбы казахстанцев.

«Их вратарь сыграл действительно хорошо. Сделал много сейвов. Такие, какие, пожалуй, не совершал в других матчах.

Так бывает, одна игра как плей-офф, каждый может забить, у тебя может быть хороший отскок или плохой. Голкипер может тащить.

У нас было много моментов, которые мы не смогли завершить. Не забили. Это расстраивает, тяжёлое поражение.

Учитывая важность игры, мы старались, создавали. Но не смогли забить: то клюшка ломалась, то бросали мимо или во вратаря. Недостаточно сделали для победы.

Большое значение имело хладнокровие. В начале матча у них был удачный отскок – гол. И они стали играть плотнее. Возможно, чем проще игра, тем лучше.

Неплохо играли во втором периоде, сравняли. Они забили в первой смене третьего периода, и на остаток периода просто сели назад, и их голкипер тащил.

И, к сожалению, несмотря на все старания, мы так и не забили. Это неудача, расстройство – столько эмоций внутри сейчас.

Нужно отдать должное игрокам Польши, они действовали самоотверженно. Голкипер вообще совершал невероятное. Удачи им в следующем раунде», — цитирует Доуса Sports.kz.