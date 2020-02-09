Два игрока СКА вошли в символическую сборную шведского этапа Евротура

Организаторы шведского этапа Евротура назвали символическую сборную турнира, составленную по версии журналистов. В число лучших вошли и два игрока СКА — голкипер Магнус Хелльберг и защитник Лукас Бенгтссон. Они помогли сборной Швеции одержать победу на домашнем турнире.

В общей сложности в символическую команду вошли четыре игрока сборной Швеции. Помимо Хелльберга и Бенгтссона в команду включили форвардов Самуэля Фагемо и Матиаса Броме. Также в число лучших попали чешский защитник Ян Кошталек и финский форвард Юлиус Юнттилла.

Лучшим игроком Шведских игр стал защитник сборной Швеции Хенрик Тёммернес.

Шведская сборная выиграла все три матча на турнире и стала победителем соревнований. Российская команда потерпела три поражения.