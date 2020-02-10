«Колорадо» обыграл «Миннесоту», Ничушкин – без очков, у Задорова «+1»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
За победителей забивали Пьер-Эдуар Белльмар, Натан Маккиннон и Габриэль Ландеског. Российский форвард Валерий Ничушкин провёл на площадке 13 минут и 5 секунд и не отметился результативными действиями. Защитник Никита Задоров получил 15 минут и 40 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». В составе проигравшей команды отличились Джаред Сперджен и Кевин Фиала.
«Миннесота» прервала трёхматчевую победную серию. «Колорадо» в свою очередь одержал четвёртую победу подряд.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2020, понедельник. 03:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Белльмар (Калверт, Грейвз) – 21:37' (4x5) 1:1 Сперджен (Паризе, Фиала) – 24:58' (5x4) 1:2 Маккиннон (Макар, Кадри) – 27:32' (5x4) 1:3 Ландеског (Коул, Комфер) – 30:46' (5x5) 2:3 Фиала (Стаал, Сперджен) – 37:31' (5x4)
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