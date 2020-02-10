«Колорадо» обыграл «Миннесоту», Ничушкин – без очков, у Задорова «+1»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

За победителей забивали Пьер-Эдуар Белльмар, Натан Маккиннон и Габриэль Ландеског. Российский форвард Валерий Ничушкин провёл на площадке 13 минут и 5 секунд и не отметился результативными действиями. Защитник Никита Задоров получил 15 минут и 40 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». В составе проигравшей команды отличились Джаред Сперджен и Кевин Фиала.

«Миннесота» прервала трёхматчевую победную серию. «Колорадо» в свою очередь одержал четвёртую победу подряд.