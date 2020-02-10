«Игорь, Игорь!». Болельщики в Нью-Йорке скандировали имя Шестёркина
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Болельщики «рейнджеров» в третьем периоде стал скандировать имя российского голкипера Игоря Шестёркина, выдавшего отличный матч.
Посмотреть видео скандирования можно в «Твиттере».
Шестёркин стал первой звездой матча, совершив 42 сейва. Второй звездой был признан нападающий «Рейнджерс» Филип Хитил, на счету которого две результативные передачи. Третья звезда – ещё один форвард «Рейнджерс» Филлип Ди Джузеппе, который записал в свой актив одну результативную передачу.
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