Строум: Шестёркин сделал пару потрясающих сейвов, он чувствует себя уверенно

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум после матча с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1) высоко оценил игру российского голкипера «рейнджеров» Игоря Шестёркина, отразившего 42 броска.



«Во втором периоде Игорь сделал пару потрясающих сейвов. Как мы видим, сейчас он чувствует себя уверенно. Кажется, что он просто сидит и ждёт шайбу, при этом оставаясь хладнокровным», — приводит слова Строума Lohud.



Россиянин установил два клубных рекорда «рейнджеров». Шестёркин стал первым вратарём в истории клуба, который совершил 40+ сейвов в шести первых играх. Также российский голкипер стал первым голкипером «Рейнджерс», который выиграл две игры в шести стартовых матчах за карьеру, совершив при этом 40+ спасений.

«Он знает, что великолепен». Шестёркин завоёвывает Нью-Йорк вслед за Панариным У русского вратаря очередная победа, 42 сейва и два новых рекорда.