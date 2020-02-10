Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 9 февраля 2020 года

9 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно пять матчей, в которых приняли участие семь российских игроков. Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1) сделал 42 сейва и установил два клубных рекорда, форвард «рейнджеров» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой, защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров закончил матч с показателем полезности "+1".

Вратарь Клуб Броски %ОБ Счёт Шестёркин «Рейнджерс» 42 из 43 97,7 4:1