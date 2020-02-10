Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 9 февраля 2020 года
9 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно пять матчей, в которых приняли участие семь российских игроков. Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1) сделал 42 сейва и установил два клубных рекорда, форвард «рейнджеров» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой, защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров закончил матч с показателем полезности "+1".
|Вратарь
|Клуб
|Броски
|%ОБ
|Счёт
|Шестёркин
|«Рейнджерс»
|42 из 43
|97,7
|4:1
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Панарин (н)
Бучневич (н)
Прохоркин (н)
Ничушкин (н)
Задоров (з)
Куликов (з)
|«Рейнджерс»
«Рейнджерс»
«Лос-Анджелес»
«Колорадо»
«Колорадо»
«Виннипег»
|1+0
0
0
0
0
0
|+1
0
-1
0
+1
-1
|0
0
0
0
0
0
|3
0
1
2
1
2
|0
1
0
1
2
7
|0
0
0
1
2
2
|-
-
33%
-
-
-
|19.38
15.44
10.36
13.05
15.40
21.04
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