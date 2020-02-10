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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 9 февраля 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 9 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

9 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно пять матчей, в которых приняли участие семь российских игроков. Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1) сделал 42 сейва и установил два клубных рекорда, форвард «рейнджеров» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой, защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров закончил матч с показателем полезности "+1".

ВратарьКлубБроски%ОБСчёт
Шестёркин«Рейнджерс»42 из 4397,74:1
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Панарин (н)

Бучневич (н)

Прохоркин (н)

Ничушкин (н)

Задоров (з)

Куликов (з)		«Рейнджерс»

«Рейнджерс»

«Лос-Анджелес»

«Колорадо»

«Колорадо»

«Виннипег»		1+0

0

0

0

0

0		+1

0

-1

0

+1

-1		0

0

0

0

0

0		3

0

1

2

1

2		0

1

0

1

2

7		0

0

0

1

2

2		-

-

33%

-

-

-		19.38

15.44

10.36

13.05

15.40

21.04
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