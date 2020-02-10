Беднар: Францоуз сделал важные сейвы в нужные моменты
Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар поделился впечатлениями от выигранного матча с «Миннесотой Уайлд» (3:2).
«Был очень сложный, боевой матч. У соперника сегодня было чуть больше энергии, они здорово играли, но наши ребята постарались. Исполнение сегодня было не на высшем уровне, но Францоуз сделал важные сейвы в нужные моменты», — приводит слова Беднара официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В составе победителей отличились Пьер-Эдуар Белльмар, Натан Маккиннон и Габриэль Ландеског. Российский форвард Валерий Ничушкин провёл на площадке 13 минут и 5 секунд и не отметился результативными действиями. Защитник Никита Задоров получил 15 минут и 40 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».
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