Ковальчук: остаться в «Монреале» — интересный вариант. Мне тут всё нравится

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук поделился мнением о возможном продлении контракта с канадским клубом.



«Я уверен, что у нас будут беседы с руководством по этому поводу. Уже не раз повторял: я тут счастлив, мне всё нравится, наша команда прогрессирует. Остаться тут было бы интересным вариантом», — приводит слова Ковальчука официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, недавно Ковальчук вышел на чистое третье место в истории НХЛ по голам в овертайме (17 голов). Ранее Илья делил третье место с Даниэлем Седином, Патриком Элиашем и нападающим «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Первое место занимает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (23), на втором месте располагается Яромир Ягр (19).