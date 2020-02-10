Ковальчук: остаться в «Монреале» — интересный вариант. Мне тут всё нравится
Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук поделился мнением о возможном продлении контракта с канадским клубом.
«Я уверен, что у нас будут беседы с руководством по этому поводу. Уже не раз повторял: я тут счастлив, мне всё нравится, наша команда прогрессирует. Остаться тут было бы интересным вариантом», — приводит слова Ковальчука официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, недавно Ковальчук вышел на чистое третье место в истории НХЛ по голам в овертайме (17 голов). Ранее Илья делил третье место с Даниэлем Седином, Патриком Элиашем и нападающим «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Первое место занимает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (23), на втором месте располагается Яромир Ягр (19).
В «Монреале» готовы носить Ковальчука на руках! Он снова забил победный гол!
По голам в овертайме Ковальчук стал третьим в истории — после Овечкина и Ягра.
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