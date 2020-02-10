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Вайсфельд: сомневаюсь в перспективах «Ак Барса». Билялов — вратарь не для больших дел

Вайсфельд: сомневаюсь в перспективах «Ак Барса». Билялов — вратарь не для больших дел
Хоккей / КХЛ 0

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о перспективах «Ак Барса» в розыгрыше Кубка Гагарина.

«Если честно, я почему-то сомневаюсь в перспективах «Ак Барса» в плей-офф. С большим уважением отношусь к Дмитрию Квартальнову, но, с моей точки зрения, его команды могут показывать хороший хоккей, только находясь на пике функциональных возможностей. И если «барсы» вдруг где-то не угадают с подготовкой, будет очень сложно.

Я не говорю, что «Ак Барс» обязательно провалится или что у него непременно будут проблемы. Но не удивлюсь, если трудности у команды появятся уже в первом раунде.

Что касается вратарской линии и недавнего неудачного матча Тимура Билялова в составе сборной, то я считаю, что для такой организации обороны, как у Казани, Билялов просто идеальный вратарь. Но, с моей точки зрения, Тимур — вратарь не для больших дел», — цитирует Вайсфельда «Реальное время».

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