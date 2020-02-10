Квартальнов: не знаю, как скажется на Билялове неудачная игра за сборную

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился ожиданиями от выездной встречи с омским «Авангардом», которая состоится завтра, 11 февраля.



«На выезд не едут Тихонов, Глухов, Ли, Аверин. Думаю, что Педан может сыграть.



Как сказалась на моральном состоянии Билялова неудачная игра за сборную? А я его ещё не видел. Я пока не знаю. Надо поговорить, пообщаться с ним. Возможно, он завтра сыграет у нас в воротах – ещё не решили пока.



Что будет в матче с „Авангардом“? Борьба характеров будет, это важно – была пауза большая, долго не играли, надо будет потерпеть в первом периоде. И сыграть в свой хоккей, используя свои сильные качества. Думаю, будет интересная игра», — цитирует тренера официальный сайт «Ак Барса».

