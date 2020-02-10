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Яруллин: будет здорово, если Гарипов завтра сыграет за «Авангард»

Яруллин: будет здорово, если Гарипов завтра сыграет за «Авангард»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился ожиданиями от матча с «Авангардом», который состоится завтра, 11 февраля.

«Будут ли дополнительные эмоции в матче с „Авангардом“, где теперь играет Эмиль Гарипов? Каких-то особенных эмоций нет. Если Эмиль будет играть, будет здорово – впервые сыграем друг против друга. „Авангард“ — хорошая команда – очень организованная, хорошие ребята собраны, грамотный хоккей показывают. Эта команда будет бороться за кубок, и очень интересно сыграть против них – и для нас, и для них это большая проверка. Мы играем в свой хоккей, готовимся к плей-офф по своей системе. То, что будет активная игра – это всегда хорошо», — приводит слова Яруллина официальный сайт клуба.

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