Хоккеисты «Сибири» стали потенциальными донорами костного мозга
11 хоккеистов новосибирской «Сибири» стали потенциальными донорами костного мозга, сдав кровь из вены после тренировки. Таким образом, новосибирские игроки стали первыми в истории российского спорта профессиональными спортсменами, организованно вступившими в регистр доноров костного мозга.
«В настоящий момент в российских регистрах чуть больше 100 тысяч человек, а, к примеру, в немецком – 8 млн. Именно популяризации регистра и была посвящена акция. Хоккеисты решили своим примером показать, что вступление в регистр – простая процедура, которая не требует больших усилий. Вступить в Национальный регистр доноров костного мозга можете и вы», — указано в заявлении клуба.
Посмотреть видео можно на YouTube.
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