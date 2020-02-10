Кормье: Хартли отлично зарекомендовал себя и любит русскую культуру

Нападающий казанского «Ак Барса» Патрис Кормье рассказал, чем занимался в паузе на Евротур и поделился ожиданиями от матча с «Авангардом».



«У нас было немного выходных – лично я много спал, убирался в квартире, играл в видеоигры и на пару дней забыл о хоккее. Команда работала как обычно: много тренировок, занимались в тренажёрном зале, что редко удаётся сделать в обычном игровом ритме, это здорово. Ну и подзарядились перед финальным рывком в регулярном чемпионате.



Матч с „Авангардом“? Мы, конечно, хотим победить, − мы заряжены на игру и готовы к ней. Будет интересно, с такими командами мы будем играть в плей-офф − опытные, сильные команды. Это будет хорошей проверкой для нас, чтобы понять, хорошо ли мы готовы на текущий момент. С нетерпением жду этого матча, будет классная игра.



С Бобом Хартли у нас общий агент. Конечно, я слышал о нём, когда играл в НХЛ − я играл в «Атланте», он был там тренером, но лично мы не знакомы. Он отличный тренер, хорошо себя зарекомендовал, много сделал для этой лиги и очень любит русскую культуру», — цитирует Кормье официальный сайт «Ак Барса».