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«Ак Барс» отправился на выезд, взяв 23 хоккеиста

«Ак Барс» отправился на выезд, взяв 23 хоккеиста
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» отправился на выездные матчи с «Авангардом» и рижским «Динамо», взяв с собой 23 хоккеиста. Игроки сборной России Тимур Билялов, Никита Лямкин и Артём Галимов присоединятся к «Ак Барсу» уже в Москве.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Состав «Ак Барса»:

вратари: Амир Мифтахов, Адам Рейдеборн;

защитники: Микаэль Викстранд, Ессе Виртанен, Андрей Педан, Роман Рукавишников, Камиль Фазылзянов, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин;

нападающие: Джастин Азеведо, Дмитрий Воронков, Владимир Галузин, Станислав Галиев, Эмиль Галимов, Никита Дыняк, Данис Зарипов, Патрис Кормье, Артём Лукоянов, Максим Марушев, Кирилл Петров, Степан Санников, Мэттью Фрэттин, Михаил Фисенко.

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