Цулыгин – о финише «регулярки»: всё будет зависеть именно от оставшихся игр

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился проблемами команды перед заключительной домашней серией регулярного чемпионата КХЛ.
«Был переезд на Дальний Восток, после которого тяжело входить в ритм. Я бы не назвал дальневосточный выезд неудачным. Если сравнивать, как Уфа там играла в прошлом, то выезд не совсем неудачный. Да, мы дважды уступили в серии буллитов, а выиграй мы их и результат бы изменился, но игра команды от этого не меняется. Было тяжело, соперники здорово играют дома, мы делали всё для победы.
По-прежнему травмирован Пётр Хохряков, болеет Александр Бурмистров, Григорий Панин только пару дней катается после болезни. Обстановка рабочая. Коллектив большой — без травм и болезней не обходится.
Отличия финишного отрезка чемпионата от прошлогоднего есть. В прошлом сезоне мы за восемь матчей до конца регулярного чемпионата знали своё итоговое место, с кем будем играть на первой стадии плей-офф. Сейчас всё будет зависеть именно от оставшихся игр.
Никогда не знаешь точно, всё может поменяться, но на данный момент мы считаем, что на 90 процентов в центре первого звена будет играть Сакари Маннинен.
Линус Умарк абсолютно здоров, здесь нет никаких проблем. Станислав Гареев получил повреждение в последней игре за Нефтекамск, находится на больничном, иначе сейчас бы тренировался с нами. Эдуард Гиматов набирает в «Торосе» форму после травмы", — рассказал специалист.
- 10 февраля 2020
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