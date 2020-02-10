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Цулыгин – о финише «регулярки»: всё будет зависеть именно от оставшихся игр

Цулыгин – о финише «регулярки»: всё будет зависеть именно от оставшихся игр
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился проблемами команды перед заключительной домашней серией регулярного чемпионата КХЛ.

«Был переезд на Дальний Восток, после которого тяжело входить в ритм. Я бы не назвал дальневосточный выезд неудачным. Если сравнивать, как Уфа там играла в прошлом, то выезд не совсем неудачный. Да, мы дважды уступили в серии буллитов, а выиграй мы их и результат бы изменился, но игра команды от этого не меняется. Было тяжело, соперники здорово играют дома, мы делали всё для победы.

По-прежнему травмирован Пётр Хохряков, болеет Александр Бурмистров, Григорий Панин только пару дней катается после болезни. Обстановка рабочая. Коллектив большой — без травм и болезней не обходится.
Отличия финишного отрезка чемпионата от прошлогоднего есть. В прошлом сезоне мы за восемь матчей до конца регулярного чемпионата знали своё итоговое место, с кем будем играть на первой стадии плей-офф. Сейчас всё будет зависеть именно от оставшихся игр.

Никогда не знаешь точно, всё может поменяться, но на данный момент мы считаем, что на 90 процентов в центре первого звена будет играть Сакари Маннинен.

Линус Умарк абсолютно здоров, здесь нет никаких проблем. Станислав Гареев получил повреждение в последней игре за Нефтекамск, находится на больничном, иначе сейчас бы тренировался с нами. Эдуард Гиматов набирает в «Торосе» форму после травмы", — рассказал специалист.

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