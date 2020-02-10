Нападающий «Авангарда» Зернов: долго думал об НХЛ. Остался в «Авангарде» из-за Хартли

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов рассказал о вызове в сборную, отношении к главному тренеру Бобу Хартли и о российских игроках в НХЛ.

«Не думал, что вызовут в сборную. Это было неожиданно — приятно удивился. Благодарен, что дали мне шанс. Ведь я много пропустил. Теперь я должен доказать, что меня взяли не просто так, попытаюсь заработать место на предстоящий чемпионат мира. Приятно, когда чувствуешь, что тебе дают шанс показать себя. Это мотивирует. Стараешься продемонстрировать свои лучшие качества в каждой игре.

Самый главный фактор того, что я остался в «Авангарде», а не поехал в НХЛ, — Боб Хартли. Всё хорошее, что говорят про него, — правда. Некоторые говорят, что Боб – тренер одного сезона, но всё будет зависеть от результата, который мы продемонстрируем в этом сезоне. Лично я не чувствую, что устал от Хартли и всё уже знаю. Он постоянно учит нас каким-то новым вещам, нюансам. Нет такого, что ему плевать на какого-то конкретного игрока. Боб уделяет внимание каждому. Хартли действительно нацелен только на результат.

С Ильёй Михеевым мы на связи. Ему очень нравится в «Торонто». Я расспрашивал его обо всех нюансах: как кто работает, какая там организация. Илья говорит, что всё реально на высшем уровне. Абсолютно другой мир. Думаю, что Илья скучает по «Авангарду». Жаль, что он получил травму. Надеюсь, что он восстановится в скором времени и всё у него будет хорошо.

Побьёт ли Александр Овечкин рекорд Уэйна Гретцки? Если будет играть в таком темпе — думаю, да. Ему нужно ещё сезонов пять. Бэкстрёма как раз переподписали. Думаю, Овечкин тоже подпишет ещё один контракт. У него есть все возможности, чтобы побить рекорд», — цитирует хоккеиста официальный сайт «Авангарда».