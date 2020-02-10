«Чемпионат» побил январский рекорд посещаемости. За год читателей стало больше на треть
В январе 2020 года «Чемпионат» установил новый рекорд месяца — 19 684 591 уникальный пользователь зашёл на сайт. Предыдущее январское достижение 2019 года превышено на 32%.
«Эти цифры наглядно показывают, насколько вырос интерес россиян к молодёжному чемпионату мира по хоккею. Турнир стал главным событием в январе. «Чемпионат» всегда был и остаётся лидером по освещению крупных хоккейных событий. Отличная работа всей команды проекта позволила нам обновить свой же рекорд и укрепить лидерство в спортивном сегменте Рунета.
Спасибо нашим читателям за их внимание к «Чемпионату», ведь каждый в этой огромной цифре решил читать о спорте именно у нас», — заявил управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков.
Читайте также
- 10 февраля 2020
-
17:25
-
16:54
-
16:53
-
16:50
-
15:42
-
15:21
-
14:59
-
14:40
-
14:20
-
14:15
-
13:50
-
13:09
-
12:37
-
12:23
-
11:51
-
11:44
-
11:07
-
10:40
-
10:23
-
10:00
-
09:59
-
09:40
-
09:05
-
08:59
-
08:36
-
08:30
-
08:08
-
07:45
-
06:36
-
06:23
-
06:10
-
05:57
-
04:46
-
01:36
-
00:20
Партнерский контент