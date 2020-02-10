«Чемпионат» побил январский рекорд посещаемости. За год читателей стало больше на треть

В январе 2020 года «Чемпионат» установил новый рекорд месяца — 19 684 591 уникальный пользователь зашёл на сайт. Предыдущее январское достижение 2019 года превышено на 32%.

«Эти цифры наглядно показывают, насколько вырос интерес россиян к молодёжному чемпионату мира по хоккею. Турнир стал главным событием в январе. «Чемпионат» всегда был и остаётся лидером по освещению крупных хоккейных событий. Отличная работа всей команды проекта позволила нам обновить свой же рекорд и укрепить лидерство в спортивном сегменте Рунета.

Спасибо нашим читателям за их внимание к «Чемпионату», ведь каждый в этой огромной цифре решил читать о спорте именно у нас», — заявил управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков.